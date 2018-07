OMS suspeita de 2 casos de Ebola no Mali por contato com vítima da doença Duas pessoas são suspeitas de estarem com Ebola após entrarem em contato com uma menina de 2 anos que morreu da doença no Mali na semana passada, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos.