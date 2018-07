Onça atropelada é resgatada em Bebedouro, SP

Uma onça parda ficou com as pernas paralisadas após ser atropelada na tarde deste domingo, na Rodovia Faria Lima, na zona rural de Bebedouro, no interior de São Paulo, segundo a Polícia Ambiental, que resgatou o animal.

Um motorista que passava pela estrada, por volta do meio-dia, viu o animal e acionou o policiamento. Segundo a polícia, a onça parda, ou suçuarana, não aparentava ferimentos externos, mas estava com as patas traseiras paralisadas. De acordo com a polícia, o motorista que atropelou a onça fugiu.

Após ser anestesiada, o animal foi encaminhado para o Bosque Municipal de São José do Rio Preto, onde chegou por volta das 16 horas. O animal, macho, adulto, pesando cerca de 50 quilos, será levado ainda na manhã desta segunda-feira para o hospital universitário da cidade, onde passará por exames de radiografia para saber o que provocou a paralisia, segundo o Bosque.

A onça permanece em uma jaula, para evitar que se movimente e agrave a paralisia, segundo o zoo. De acordo com a polícia ambiental, o animal deve ficar no Bosque para reabilitação e depois será encaminhada para outro zoológico.