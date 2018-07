Onça é capturada dentro de churrasqueira no Paraná Uma onça da espécie suçuarana foi capturada ontem, em Corbélia, na região de Cascavel, no oeste do Paraná, dentro de uma churrasqueira. O dono da residência, Laércio de Souza Dias, encontrou o animal, um macho adulto, por volta das 12h30 e acionou a polícia, que isolou o local por motivo de segurança.