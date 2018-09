Onça é vista em árvore em Franco da Rocha Um onça foi encontrada em cima de uma árvore, por volta das 11 horas de hoje, na Avenida Tonico Lenci, no bairro Lago Azul, dentro de um loteamento no bairro Lago Azul, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Segundo os bombeiros, um veterinário do Zoológico de Guarulhos está indo para o local e deverá usar uma espingarda com dardos tranquilizantes para capturar o animal.