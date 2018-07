Onça-parda é capturada em camping de Avaré-SP Uma onça-parda, espécie ameaçada de extinção, invadiu hoje um camping municipal, no bairro Morro Azul, em Avaré (SP). As pessoas que estavam no local se assustaram. O felino escalou uma árvore e permaneceu estendido num dos galhos da copa. O caseiro José Carlos Ferreira viu a onça quando saía de casa. Ele chamou o Corpo de Bombeiros. Os policiais pediram ajuda a dois veterinários para o trabalho de captura. Eles adaptaram uma seringa com sedativos a uma flecha, mas erraram o alvo.