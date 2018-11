Onça-pintada é capturada perto do Parque Nacional do Iguaçu A equipe do Projeto Carnívoros do Iguaçu, mantido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, capturou uma onça-pintada em uma fazenda em Santa Teresa do Oeste, município vizinho ao Parque Nacional do Iguaçu. A captura aconteceu no dia 27 de janeiro, depois que técnicos foram acionados pelo proprietário da fazenda, após um bezerro ter sido devorado pelo felino.