Onça, sapos e outros bichos com Pia Fraus Filhotes da Amazônia é um espetáculo lúdico. Família de sapos sofre com a cantoria desafinada de um dos filhotes e uma piranha ensina seus bebês a transformar peixes em esqueleto. As histórias do grupo de bonecos Pia Fraus também têm música. Teatro Sérgio Cardoso, Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista; tel.: (011) 3288-0136; 16h; R$ 20.