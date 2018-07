Onda de frio começa a perder força na quarta no RS A onda de frio que chegou ao Rio Grande do Sul vai atingir seu pico na madrugada de quarta-feira (26) e depois começa a perder intensidade. A possibilidade de neve, que chegou a ser citada nas previsões feitas na segunda-feira, foi retirada do boletim diário do 8º Distrito de Meteorologia na tarde desta terça-feira (25). Mesmo assim permanece a perspectiva de a temperatura cair para até um grau negativo antes do amanhecer e de subir para até 20 graus à tarde. Há perspectiva de pancadas de chuva no leste do Estado e de céu nublado a parcialmente nublado no oeste.