Onda de frio intenso causa estragos no Leste Europeu

A onda de frio que atinge o Leste da Europa já matou dezenas de pessoas, interditou estradas e causou muitos prejuízos.

Nas estradas da Ucrânia, caminhões e carros tentam sair da neve. Pontos especiais onde as pessoas podem se esquentar foram espalhados pelo país. Na vizinha Romênia, muitas estradas estão fechadas e vilarejos ficaram sem energia elétrica.

Ao sul, na Bulgária, a nevasca foi tão pesada que o governo declarou estado de emergência. Partes do país estão completamente paradas, e muitos afirmam que as autoridades não cuidaram do problema de forma adequada.

A onda de frio também atingiu a Turquia. Em Istambul, um helicóptero teve que pousar em uma rua durante uma tempestade de neve.

Na Sibéria, os termômetros caíram para cerca de 40° C abaixo de zero.