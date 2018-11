Onda de violência deixa mais seis mortos no México

A polícia do México disse ter encontrado seis corpos carbonizados em uma rua na cidade de Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos.Segundo a polícia, algumas das vítimas foram mortas a tiros e outras espancadas. Os policiais ainda não puderam determinar se alguma das vítimas foi queimada viva.Somente neste fim de semana, pelo menos oito pessoas foram mortas em Tijuana, em ataques separados.A escalada da violência e vários casos de seqüestro envolvendo cartéis de drogas deixaram pelo menos 300 mortos na cidade desde o início do ano.Policiais mortosEm todo o país, calcula-se que mais de 1,5 mil pessoas tenham sido assassinadas desde janeiro.Entre os mortos desde o início deste ano estão cerca de 400 oficiais da polícia. Em algumas cidades, policiais têm renunciado ao cargo ou buscado asilo nos Estados Unidos depois de receberem ameaças de morte.O presidente mexicano, Felipe Calderon, está usando o Exército para enfrentar os cartéis de drogas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.