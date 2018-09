ONG 350.org propõe um dia de mobilização pelo clima

No Brasil, estão previstas cerca de 115 iniciativas, conta a coordenadora do 350.org no Brasil, Paula Collet. "Podem participar do movimento pessoas físicas, ONGs, comunidades, igrejas. Basta que inscreva sua ação no site 350.org/pt", diz Paula.

Ela explica que o objetivo do movimento é sensibilizar os governantes dos países para que avancem nas metas durante a Conferência do Clima (COP-16) das Nações Unidas, que será realizada no fim do ano em Cancún, no México.

O movimento pretende ainda lançar uma petição para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva coloque painéis de aquecimento solar no Palácio do Planalto - o mesmo pedido foi feito ao presidente americano Barack Obama, que concordou em instalá-los na Casa Branca.

AMAZONAS

Seca no Solimões volta a bater novo recorde

A seca do Rio Solimões bateu novo recorde ontem: foram registrados 60 centímetros negativos na régua de medição no porto de Tabatinga, a 1.105 quilômetros de Manaus. O recorde anterior havia sido marcado no dia 7 de setembro - 36 centímetros negativos, abaixo da medida que era a maior registrada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) naquele rio, de 2 centímetros negativos, em 2005. No mesmo dia de 2005, o Solimões estava com 54 centímetros. "Essa estiagem bateu os recordes do Rio Solimões e já é a 15.ª da história nas medições do CPRM", disse o geólogo Daniel de Oliveira. Segundo a Defesa Civil Estadual, 29 dos 62 municípios do Amazonas estão em estado de emergência.

MENOS LIXO

Laboratório reduz em 25% descarte de tubos

A rede de laboratórios Fleury reduziu em 25% o descarte de tubos de coleta em sua área técnica central (local onde são processados exames da empresa em São Paulo) em virtude de um novo formato de agrupamento de exames que utilizam o mesmo material, como plasma ou soro. "Podem ser feitos mais testes a partir de um único tubo, eliminando a necessidade de se coletar recipientes extras", explica Daniel Périgo, gerente de sustentabilidade do Fleury. Segundo ele, nos próximos 12 meses essa redução representará 735 mil tubos a menos descartados em aterros ou cerca de 7 toneladas de plástico. Pelo risco que trazem à saúde pública, esses resíduos são tratados antes do descarte.

RUMO À COP-16

Cidade do México tem metas de clima

A Cidade do México, um dos municípios mais populosos e poluídos do mundo, se comprometeu ontem a reduzir cerca de 7 milhões de toneladas de gases-estufa até 2012. O prefeito Marcelo Ebrard disse que a meta integra um plano de ação que inclui melhorias no sistema de transporte público e energia.