ONG alerta para tráfico de papagaios Desde o dia 10 de setembro, foram apreendidos, em sete ocasiões, nas estradas que ligam a capital paulista ao bioma Cerrado, 1.369 filhotes de papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), informa a ONG SOS Fauna. De acordo com o presidente da instituição, Marcelo Rocha, a reincidência é comum nesse tipo de infração, pois a lei de crimes ambientais de 1998 abrandou as penas e considerou como delitos de menor potencial ofensivo os relacionados ao tráfico de espécimes nativas. Segundo Juliana Ferreira, bióloga doutoranda da USP, espécimes com menos de 10 dias de vida foram encontrados nas apreensões.