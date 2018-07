'ONG ambiental' vende em site arma e spray de pimenta

A pistola custa R$ 1.267. "Para prática de tiro ao alvo. Acompanha legislação para seu porte", aponta explicação. O spray de pimenta custa R$ 30 o frasco luxo e R$ 15, o simples. "Produto natural orgânico. Não deixa sequelas. Dirigir o jato na direção do rosto do agressor", ensina o enunciado abaixo de foto. O anel sai por R$ 85 e a carteira, por R$ 15.

O responsável pela ONG é Evódio Eloísio de Souza, apresentado no site do Ilapa como "ambientalista e ferrenho defensor da natureza". Ele também preside a Federação Brasileira de Investigações (FBI), escola de detetives que oferece equipamentos de escuta e cursos de técnicas antiterror, agente secreto, defesa do meio ambiente e até de recepcionista e auxiliar de limpeza.

Defesa

Evódio afirma que a instituição ambiental não tem fins lucrativos e sobrevive da venda de material aos associados. "Somos mais ou menos 30", conta ele, que afirma ser "ambientalista desde criancinha". De acordo com o presidente da ONG, que se apresenta como advogado e professor de Direito Criminal, desde a fundação em 1994 o Ilapa já denunciou "milhares de crimes ambientais". Todos teriam sido documentados. Mas, questionado, Evódio não citou sequer um caso denunciado pela entidade ou quem estaria envolvido nele.

Sobre as pistolas, sprays de pimenta e outros produtos vendidos pela internet, primeiro Evódio tentou desconversar, mas depois admitiu a venda e afirmou que "não é nada ilegal". "É só uma defesa que temos para proteger o meio ambiente", argumentou, lembrando que já tentaram "acabar" com o Ilapa várias vezes pela atuação de seus integrantes em favor da natureza. "Nossos ativistas não têm remuneração. Vendemos para manutenção da entidade."

Trinta minutos após a entrevista, feita anteontem, a pistola foi retirada do site de venda do Ilapa. Ontem, o spray de pimenta também sumiu. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.