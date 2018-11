ONG com sede em Berlim cometeu erros parecidos no passado

O Comitê Internacional contra o Apedrejamento é uma ONG liderada pela ativista iraniana Mina Ahadi. Com sede em Berlim, na Alemanha, o grupo luta pelo banimento do apedrejamento em nações islâmicas, especialmente no Irã, Nigéria e Paquistão. No entanto, trabalhando no exílio, a milhares de quilômetros de desses países, a ONG tem dificuldades para confirmar informações e, algumas vezes, comete deslizes como o ocorrido esta semana.

No dia 2 de novembro, por exemplo, a ONG anunciou que Sakineh Mohamadi Ashtiani seria enforcada no dia seguinte. "As autoridades em Teerã deram o sinal verde para a prisão de Tabriz para a execução de Sakineh por enforcamento", afirmou a organização em seu site. A notícia não passou de boato.

Mina Ahadi, presidente do grupo, é integrante do Partido Comunista do Iraniano e fundadora do Conselho Central de Ex-Muçulmanos. Em 1981, ela foi condenada à morte, mas conseguiu se exilar e vive hoje na Alemanha. Depois de a Press TV do Irã desmentir a libertação de que Sakineh, Mina divulgou uma nota afirmando que a iraniana "passou três dias em liberdade e voltou para a prisão".

Indefinição. Segundo ela, há uma disputa interna no governo iraniano sobre o caso de Sakineh. Mina afirma que alguns membros do regime são a favor da libertação, mas a maioria, entre eles o presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad, querem sua execução. "A situação volta à estaca-zero", disse Mina, que acredita que Sakineh possa ser executada nos próximos dias. "O regime brinca com a opinião pública internacional."