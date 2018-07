ONG critica apuração de crimes cometidos por policiais A Human Rights Watch divulgou nesta quinta-feira carta enviada ao governo do Rio com críticas à apuração dos autos de resistência (homicídios cometidos por policiais). Para a entidade, falhas na investigação desses casos podem permitir que policiais escapem de punição. A carta faz recomendações, como a criação de uma equipe dedicada apenas à análise dos autos. A Secretaria de Segurança disse que vai analisar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo