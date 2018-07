ONG critica países da Ásia e da África Vietnã, Laos e Moçambique são os três países que menos combatem o tráfico ilegal de animais, o que ameaça espécies como elefantes, rinocerontes e tigres, afirmou o grupo ambiental WWF. A ONG diz que os 23 países inspecionados poderiam ter leis mais rigorosas contra esse tipo de crime. "Em 2011 foi registrada a maior quantidade de caça furtiva de elefantes na África", disse Wendy Elliott, gerente do Programa Mundial de Espécies do WWF. / COM REUTERS e BRUNO DEIRO