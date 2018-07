ONG espalha cartazes contra a Copa em Copacabana A ONG Rio de Paz espalhou na manhã deste sábado avisos na praia de Copacabana contra os gastos que considera excessivos com a Copa do Mundo. Na praia onde foi montado o Fifa Fan Festa e por onde passam torcedores de diversos países durante todo o dia, foram afixados cartazes e cartões vermelhos, para sinalizar o descontentamento quanto ao que a ONG classifica de mau uso do dinheiro poupado pela Fifa ao ser isenta de impostos pelo governo brasileiro. Esses recursos poderiam, acredita a entidade, ter sido aplicados em projetos sociais que beneficiassem a parcela mais pobre da população brasileira.