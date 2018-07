ONG faz 'barulhaço' em SP contra aquecimento global O Greenpeace vai realizar um ''barulhaço'' hoje na capital paulista como forma de protesto contra o aquecimento global. A atividade deve começar por volta do meio-dia em frente ao Teatro Municipal, no centro da cidade, com instrumentos musicais e ativistas fantasiados. A organização não-governamental (ONG) também promoverá a assinatura de um banner gigante, endereçado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O banner será aberto em Brasília no fim do ano. Para amanhã está programada a participação da ONG no Dia Mundial Sem Carro.