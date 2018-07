ONG inglesa chega a SC para dar apoio a desabrigados Dois integrantes da Organização Não-Governamental (ONG) inglesa Shelter Box chegaram a Santa Catarina para prestar apoio aos desabrigados pelo desastre que já fez 116 vítimas fatais no Estado. Segundo a Defesa civil do Estado, os voluntários foram convidados pelo Rotary Clube em Santa Catarina para estudar possível apoio às vítimas no Vale do Itajaí. Eles já atuaram em grandes catástrofes, como o tsunami na Ásia, em 2004, e o furacão Katrina, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 2005. A ONG inglesa está fazendo um levantamento sobre as enchentes na região e analisando o melhor modo de prestar apoio aos flagelados. A organização têm um projeto de fornecer "caixa-abrigo" ("shelter box") a atingidos por desastres. Segundo eles, a resposta das autoridades em Santa Catarina foi "dada a tempo" e talvez não seja preciso enviar as caixas. Cada caixa entregue atende dez pessoas. Dentro delas, há um kit com uma barraca, utensílios domésticos, panelas, ferramentas e cobertores. A ONG, no entanto, bancará o transporte do material para o Brasil, se necessário. Fundada em 2000 e com sede em Cornwall, sul da Inglaterra, a Shelter Box atua de maneira emergencial para garantir abrigo a vítimas de conflitos armados e desastres naturais. Em um prazo de 12 horas, assim que seus membros forem contatados, a organização tem condições de levar os primeiros kits às famílias afetadas.