ONG mapeia tubarão raro e raias em Santos O Projeto Mantas do Brasil, patrocinado pela Petrobrás, conseguiu mapear as raias-mantas, uma espécie ameaçada de extinção. Por meio de GPS foram localizadas em Santos 73 raias-mantas e um tubarão-mangona (Carcharias taurus), do qual não se tinha registro oficial havia 20 anos. O estudo também revelou a existência de pontos de captura ilegal por pescadores. / KARINA NINNI e SARA DUARTE