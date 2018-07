ONG orientará moradores sobre abusos policiais no Rio À espera de uma ocupação policial, o Complexo da Maré, na zona norte do Rio, conta a partir de terça-feira (6) com um projeto de orientação aos moradores sobre abusos policiais e direitos dos moradores. Instrutores da ONG Redes da Maré, em parceria com o Observatório de Favelas e a Anistia Internacional, percorrerão as 16 comunidades do complexo para explicar aos moradores o que é permitido ao policial no momento das abordagens.