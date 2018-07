ONG quer proteger 'águas de ninguém' O Greenpeace está pedindo que o governo filipino se una a outros Estados insulares vizinhos na extensão do banimento da pesca de atum aos "espaços comuns do Pacífico" (chamados de Pacific Commons, águas intermediárias entre aquelas pertencentes a cada um dos países ilha). A ONG quer criar unidades de conservação nessas áreas e também impedir a pesca de cerco com uso de dispositivos de concentração de peixes - que pioram a sobrepesca e causam desperdício pela captura de outras espécies e atuns mais jovens. Mais da metade do atum consumido no mundo vem do Pacífico. / AFRA BALAZINA e KARINA NINNI, com AGÊNCIAS