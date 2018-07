ONG realiza Dia da Prevenção de Acidentes infantis

Hoje, na capital paulista, um bazar na sede do Tênis Clube Paulista vai reverter parte das vendas para a organização. Os visitantes vão poder participar de apresentações sobre o uso correto da cadeirinha nos veículos e prevenção de acidentes no ambiente doméstico.

Em Salvador, a Associação Bahiana de Cirurgia Pediátrica (CIPE-BA), o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA), entre outras entidades, se organizaram para promover hoje um dia de orientação para a comunidade sobre a prevenção de acidentes com crianças. No Parque da Cidade, no bairro de Itaigara, serão abordados os principais riscos de acidentes no trânsito, haverá alertas para os perigos das brincadeiras de trotes com os serviços de urgência e orientação sobre o uso correto do desfibrilador elétrico automático (DEA), aparelho utilizado em reanimação cardiorrespiratória.

A cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, vai lembrar da data por meio de profissionais de saúde que vão passar pelos hospitais para conversar e esclarecer dúvidas sobre o assunto. Haverá ainda ações no Vale do Paraíba (SP), em São Lourenço (MG) e em Sairé (PE).

Já Curitiba, no Paraná, realizou de segunda a quinta-feira uma oficina abordando o tema, em parceria com a Secretaria Municipal de Defesa Social. Participaram do evento 40 guardas municipais que atuam no projeto Guarda Municipal Mirim. Em Recife, em Pernambuco, também foi promovida uma oficina na sexta-feira e ontem para profissionais do Samu de 16 municípios da região metropolitana da cidade, além de profissionais da área de saúde e estudantes de enfermagem da Faculdade Integrada de Pernambuco (Facipe).