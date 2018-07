ONG realiza protestos por assassinato de juíza

"Fizemos o protesto porque entendemos que a sociedade e o poder público têm de combater crimes dessa natureza, que ameaçam o estado democrático de direito", disse o presidente da ONG, Antônio Carlos Costa. "Tememos um processo de ''Mexicanização'' do Brasil. Ontem, foi uma juíza, mas amanhã pode ser um jornalista, um assistente social. O crime foi cometido não só contra uma pessoa, mas para um dos Poderes da República".

Ontem à noite, velas foram dispostas na areia em homenagem à juíza. Na manhã de hoje, cerca de 300 pessoas, vestidas de branco, se reuniram em frente à cruz. O encontro, no entanto, nada teve a ver com a manifestação. Coincidentemente, um grupo de capoeiristas marcou para hoje um congresso nacional que acontece em Niterói.

"Como a capoeira também é um manifesto de paz, calhou de fazermos aqui nosso encontro", disse o organizador, Mestre Paulinho Sabiá, de 52 anos, do grupo Capoeira Brasil. Participaram do encontro capoeiristas de 13 países, como Hungria, Israel, França e Nova Zelândia. A cruz e a faixa chamaram a atenção de muitos, como o colombiano Eduard Gomez, de 27, que tirou fotos de tudo, mas admitiu não saber do que se tratava.

A ONG Rio de Paz marcou para segunda-feira uma nova manifestação, desta vez em frente à 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, também na Região Metropolitana do Rio, que era comandada por Patrícia. "Em um país em que a impunidade reina, precisamos de pessoas como ela. A morte de Patrícia é uma tragédia social. Vamos fazer esse ato em São Gonçalo, com centenas de pessoas, porque ela ajudou demais aquele município", disse o presidente da ONG.