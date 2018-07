ONG transporta rinocerontes com helicóptero na África do Sul

O voo dos rinocerontes

A ONG de conservação animal WWF transportou 19 rinocerontes-negros, ameaçados de extinção, para um novo habitat na África do Sul.

Os animais tiveram que ser transportados por 1,5 mil quilômetros da Província do Cabo Oriental até a Província de Limpopo, no nordeste do país. Cada rinoceronte foi sedado e levado por um helicóptero, pendurado pelos tornozelos, até um veículo que o aguardava para o resto do trajeto.

A nova técnica de transporte é mais eficiente para locais de difícil acesso.

"Antes, os rinocerontes eram levados por um caminhão em trilhas muito difíceis ou suspendidos no ar com uma rede. Mas o novo procedimento é mais gentil com o animal porque ele fica menos tempo sob o efeito de drogas sedativas, sua respiração não é tão prejudicada e ele não precisa viajar por locais complicados", disse o veterinário Jacques Flamand, líder do projeto.

Segundo os especialistas, o transporte com helicóptero leva menos de dez minutos.

A operação faz parte de um projeto da ONG para aumentar o número e a área de abrangência dos rinocerontes-negros no país. Sete novas populações desses animais foram criadas em oito anos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.