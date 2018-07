ONG vai pedir suspensão de campanha da Unip A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) vai pedir à Unip que suspenda a veiculação da campanha de marketing que enaltece o desempenho da instituição no Enade. Segundo o advogado Thiago Azevedo, os números "não refletem a verdade". "A fundamentação da mensagem deve ser clara e estar de acordo com a boa-fé. Mas a propaganda faz a Unip parecer melhor do que ela realmente é", afirma. Para a Proteste, o MEC também deveria checar possíveis irregularidades e punir a universidade. "Muita gente procura uma instituição atraída pelo marketing." A Unip pode não responder ao pedido de esclarecimentos da associação, que não tem o mesmo poder do Procon.