ONG vê omissão em diretriz para terapia contra tabagismo

A Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos (Sobravime) alertou sobre o uso de informações científicas defasadas em diretrizes de terapias que estão sendo elaboradas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) com entidades médicas para orientar os cuidados com usuários de planos de saúde.

Conforme informou o Estado ontem, o Ministério da Saúde financia, em paralelo, duas diretrizes de tratamento, uma para o SUS e outra para planos de saúde. Para especialistas, isso gera risco de desperdício de recursos e desigualdade no sistema de saúde brasileiro, que tem como princípio a equidade de tratamento.

O ministério diz, porém, que as diretrizes do SUS visam a área de alto custo e são normas rígidas para o atendimento, enquanto as da ANS reúnem recomendações gerais sobre a assistência médica prestada nos planos.

Ao analisar uma das diretrizes em produção para a ANS, sobre tratamento de tabagismo, a Sobravime detectou uso parcial de informações científicas nas orientações sobre tratamento farmacológico.

Segundo o médico sanitarista José Ruben de Alcântara Bonfim, coordenador executivo da ANS, a diretriz, ao recomendar o uso da droga vareniclina, da Pfizer, não informou sobre advertências da agência europeia de produtos farmacêuticos sobre o surgimento de sintomas depressivos possivelmente relacionados ao remédio e de ideias suicidas. Parte dos autores da diretriz já realizou trabalhos para a Pfizer, segundo declaração de conflito de interesse apresentada no texto da diretriz.

Na avaliação de Bonfim, houve omissão de literatura científica relevante em benefício de um remédio mais custoso para o sistema de saúde.

"Uma diretriz terapêutica, embora com declaração de conflito de interesses, deve ter integridade intelectual, apresentar estudos válidos e só pode recomendar fármacos com a melhor relação benefício-risco e, quando possível, a melhor relação custo-benefício. Não se percebe isso nesse documento", afirmou.

Discussão. De acordo com a Associação Médica Brasileira, as diretrizes ainda estão em debate. "Quando você dilui em uma sociedade (médica), evidentemente há profissionais ligados a pesquisas de uma série de laboratórios e tem de tornar claro esse conflito", disse o diretor de Normas e Habilitação da ANS, Alfredo Cardoso.

Cuidado

JOSÉ RUBEN BONFIM

COORDENADOR DA SOBRAVIME

"Cautela e pesquisa com compromisso somente com o paciente e a ciência é o que deve nortear recomendações de tratamento, no caso farmacológico, para a dependência de tabaco."

Ele destacou que não conhecia o texto sobre tabagismo e que a avaliação dos casos deve ser individual. "O uso de medicamento antitabagista é uma questão entre médico e paciente", disse Cardoso.