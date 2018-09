ONGs aceitam a caça comercial de baleias com algumas condições Três importantes ONGs - WWF, Greenpeace e Pew - afirmaram ontem que concordam com o recomeço da caça comercial de baleias, desde que algumas condições sejam respeitadas. Entre elas, o fim da caça no Santuário Baleeiro do Oceano Austral e a proibição da caça de espécies ameaçadas de extinção. Os 88 países-membros da Comissão Internacional da Baleia (CIB) estão em reunião em Agadir, no Marrocos, para decidir a questão. Hoje, países baleeiros como o Japão podem fazer a chamada caça científica - os animais são mortos teoricamente para fazer pesquisa, mas a carne das baleias mortas são vendidas nos países e há pouca fiscalização.