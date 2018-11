ONGs denunciam abuso de policiais em ocupação no RJ Entidades de defesa dos direitos humanos criticaram hoje, em nota, a ideia de "vitória" sobre o crime propagada pelo governo do Rio de Janeiro, denunciaram abusos e uma suposta "caça ao tesouro" durante a ocupação policial do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha, na zona norte da cidade.