ONGs entregam às Nações Unidas suas conclusões

A Cúpula dos Povos - um dos maiores eventos paralelos à Rio+20 - apresenta hoje ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, seu documento final, em que resume as discussões realizadas no Aterro do Flamengo desde a semana passada. O texto, assinado por mais de 70 ONGs e grupos autogestionados que participaram do encontro alternativo, refuta, em especial, as resoluções da conferência oficial.

"Nós, da sociedade civil lamentamos, mas o documento da ONU é fraco, medroso e não avança no sentido de uma sociedade mais justa", afirma Iara Pietricovsky, do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), que irá mediar o encontro com o líder das Nações Unidas.

O documento final da Cúpula doa Povos é resultado de cinco plenárias organizadas sobre os temas de soberania alimentar, trabalho, energia e empresas extrativistas, defesa dos bens comuns e justiça social.

Além do consenso contra a Rio+20, as entidades não governamentais também contestam a ideia de economia verde e o atual modelo de desenvolvimento.

"Nós defendemos um modelo que significa uma crítica frontal à mercantilização da vida", explica Iara.

O documento final da Cúpula dos Povos também propõe uma agenda de mobilização para além da Rio+ 20. "Não queremos apenas fazer uma análise, mas apresentar propostas para melhorar a situação da população. Vamos sair daqui com um plano de ação", completa a chilena Marcela Escribano, do grupo de articulação do evento paralelo.