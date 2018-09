ONGs fazem três dias de vigília sobre novo Código Florestal

Entre os objetivos da mobilização estão esclarecer os internautas sobre o assunto, dar visibilidade às audiências e debates nas comissões do Senado e envolver a opinião pública para a construção de um bom Código Florestal. O projeto de lei será objeto de audiência pública na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado amanhã.

"A expectativa é de que os senadores estejam mais abertos para entender todas as questões ligadas ao projeto que está em trâmite", sugere Marussia Whately, do Instituto Democracia e Sustentabilidade, uma das organizações membro do comitê.

A vigília vai reunir mais de 20 voluntários entre membros da academia, jornalistas, políticos e ambientalistas em transmissões ao vivo pela internet das 9 às 21 horas, partindo de São Paulo e de Brasília. Para acompanhar, basta clicar no site florestafazadiferenca.org.br ou seguir o evento via Twitter (twitter @florestafaz) ou Facebook (#florestafazadiferenca). Os internautas podem mandar perguntas pelo Twitter e pelo Facebook.

Entre os nomes confirmados estão Heródoto Barbeiro, que abre o evento hoje, o economista Ricardo Abramovay, a promotora Cristina Godoy, do Ministério Público de São Paulo, a ex-ministra Marina Silva e o ambientalista João Paulo Capobianco.

Amanhã, haverá a cobertura direta, a partir das 10 horas, da audiência pública da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no Senado Federal.