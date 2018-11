ONGs finalmente fazem protestos dignos de nota Pela primeira vez nas duas semanas da COP-17, as ONGs fizeram barulho e tentaram pressionar os ministros a aprovarem um acordo ambicioso. Um dos líderes do protesto foi o sul-africano Kumi Naidoo, diretor executivo do Greenpeace Internacional, que é de Durban. Ele acabou expulso do centro de conferências.