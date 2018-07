ONGs lançam site de ativismo ambiental Foi lançada ontem a primeira plataforma brasileira de ativismo digital ambiental: a www.revela.org.br. Ela á baseada na tecnologia Ushahidi, que mapeia situações de perigo. A Revela permite que qualquer pessoa possa incluir informações sobre desmatamento, queimadas, contaminações de rios, solos, riscos de deslizamento, entre outros. A intenção é construir, de forma colaborativa, um mapa georreferenciado de alerta. "Propomos que as pessoas usem a tecnologia para participar da construção da informação e fortalecer a cidadania", explica Luís Fernando Guedes Pinto, do Imaflora. A ONG tem a parceria do Imazon.