ONGs mantêm creches A política de convênios da Prefeitura de São Paulo já provocou polêmica com as creches. Para tentar alcançar as metas de zerar o déficit de crianças sem creche, o município apostou nesses acordos com organizações sem fins lucrativos - que têm sofrido queixas de que a qualidade de atendimento é inferior às creches de gestão direta da Prefeitura.