ONGs protestam no dia da votação no Senado Acontece amanhã de manhã em Brasília um ato contra as mudanças do Código Florestal, organizado pelo Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável. Representantes das 200 organizações que integram o comitê vão marchar do Congresso Nacional até o Palácio do Planalto, onde entregam assinaturas contra as alterações do texto para a presidente Dilma Rousseff. Um grupo de 800 crianças levará à presidente uma mensagem em defesa das florestas e colorirá o céu com balões verdes biodegradáveis.