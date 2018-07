ONGs questionam licitação de ferrovia e porto no sul da Bahia

Terminou ontem o prazo para que as empresas interessadas em construir a ferrovia entregassem suas propostas à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. De acordo com a Rede Sul, a licitação deveria ocorrer somente após o licenciamento ambiental do empreendimento, que ainda não ocorreu.

"Levando-se em consideração o enquadramento da ferrovia como empreendimento que necessita de licenciamento ambiental para sua implantação, o tribunal de Contas da União recomenda que processos de licitação de empreendimentos a serem licenciados ocorram somente após a concessão da licença de instalação. Entretanto, neste caso, a abertura da concorrência realizou-se anteriormente à concessão de licença de instalação da Fiol", diz a Rede Sul em nota.

A construção da ferrovia e de um terminal portuário em Ilhéus têm sido alvo de controvérsia, pois a região abriga rica biodiversidade.

VAZAMENTO

Fundo de compensação da BP entra em ação

Entrou em operação ontem o fundo de compensação econômica de US$ 20 bilhões para as vítimas do vazamento de petróleo da BP no Golfo do México. As pessoas que tiveram perdas financeiras por causa do desastre ambiental podem exigir compensações por danos, segundo o administrador do fundo, Kenneth Feinberg. "A meta será pagar qualquer reivindicação individual cerca de 48 horas depois de finalizada a solicitação e sete dias depois de qualquer petição referente a empresas", disse Feinberg. A BP criou o fundo em junho, sob pressão da Casa Branca para que encontrasse uma solução para as perdas sofridas por setores como o turismo e pesca.

CONSERVAÇÃO

Programa estimula reservas privadas

O Instituto Ecofuturo lançou ontem um programa para estimular a criação e manutenção de áreas privadas voltadas à conservação florestal. De acordo com Paulo Groke, o programa prestará serviços de consultoria para empresas e organizações que quiserem conservar remanescentes de matas. Mais informações em ecofuturo. org.br./ANDREA VIALLI, com REUTERS