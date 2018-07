ONGs reagem a ampliação de porto

Setores de organizações civis de São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, preparam uma ofensiva contra o projeto da Secretaria Estadual dos Transportes de ampliar o porto de São Sebastião.

Representantes de ONGs contrárias à ampliação com movimentação e armazenamento de contêineres avaliam o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (Eia/Rima) do empreendimento. Eles aguardam as audiências públicas previstas para os dias 7 e 8 de dezembro em São Sebastião e Ilhabela, respectivamente, para tentar barrar o projeto.

Atualmente, o porto possui um berço de atracação, com capacidade para apenas um navio. O projeto prevê a ampliação para 12 berços, com profundidades variando entre 12 e 25 metros, além de berços para atracação de embarcações de apoio. O investimento, segundo a Secretaria dos Transportes, é de R$ 2,5 bilhões, com início das obras previsto para o segundo semestre de 2012.

A Companhia Docas de São Sebastião, que administra o porto, registrou em 2010 movimentação de 664 mil toneladas no porto público, volume abaixo de sua capacidade, de 2 milhões de toneladas/ano. Com a ampliação, ela será de 27 milhões de toneladas/ano. Já o porto organizado movimentou 48 milhões de toneladas em 2010 e pode chegar a 100 milhões de toneladas/ano em 2035. Por ele passam granéis sólidos, barrilha, sulfato, malte, cevada, clinquer, ulexita, veículos, cargas vivas (animais e plantas), contêineres e carga geral.

Carretas. As entidades temem que a construção do novo porto atraia mão de obra de outros Estados, além de provocar um caos no centro de São Sebastião, por conta da previsão de circulação de cerca de mil carretas por hora. A cidade já é cortada pela Rodovia Rio-Santos, rota para Ilhabela e outras praias.

As ONGs também são contrárias à utilização do Mangue do Araçá, próximo à área portuária, que deverá sumir do mapa com a ampliação. A ideia inicial era aterrá-lo. Após pressão de ambientalistas, a Companhia Docas readequou o projeto e optou por uma estrutura suspensa por pilotis.

Preocupados com a violência e as invasões de áreas protegidas, ambientalistas lembram que as duas cidades não têm mais para onde crescer, a não ser em direção aos morros, muitos em área de Mata Atlântica.

"Será a degradação da área urbana de São Sebastião", resume o presidente do Instituto Ilhabela Sustentável, Georges Grego. A entidade até criou uma campanha contrária à movimentação de contêineres: "Porto, sim, mas sem contêineres". Segundo ele, a saída mais viável seria a construção de uma ferrovia que ligasse o planalto a São Sebastião, retirando as carretas das vias. "Um projeto dessa envergadura sem uma ferrovia é uma loucura. Os números são assustadores."

A falta de planejamento de movimentação de carretas foi criticada por Roberto Francine, ex-membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), hoje dirigente do Instituto Gondwana. "Não existe planejamento estratégico a curto, médio e longo prazos. O litoral norte não pode se transformar em uma Macaé", disse, referindo-se ao município do norte fluminense.

Turismo. Membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Ilhabela, Antônio Alexandre Monteiro diz que o porto seria viável se fosse turístico. "Não polui e pode gerar até 6 mil empregos, ante os 2 mil anunciados pelo governo."

O prefeito de Ilhabela, Antônio Luiz Colucci (PPS), mostrou-se preocupado com a possibilidade de o projeto prejudicar o turismo no arquipélago. "A ampliação pode prejudicar a qualidade do turismo, que é a indústria que mais gera emprego na cidade. Temos de crescer, mas com qualidade e sustentabilidade."