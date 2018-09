ONGs ''vestem'' líderes para a Copa para cobrar ação Vestir os líderes das maiores potências mundiais com uniformes de futebol foi a forma que ONGs encontraram para chamar a atenção em frente do Hotel Maritim, em Bonn, onde ocorreu até ontem a reunião climática da ONU. Eles fizeram a tradicional foto do time para os passantes. Ao fundo, um cartaz com a frase: "Não faça falta no planeta. Invista no futuro."