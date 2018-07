Ônibus atinge poste e casa ao escapar de guincho

No trecho de subida da rua, o engate do guincho teria quebrado, deixando o coletivo solto. Ao descer a rua de ré, o ônibus, que estava vazio, bateu contra um poste da Eletropaulo e, na sequência, invadiu parcialmente o quintal de uma casa.

Ninguém ficou ferido. A Eletropaulo foi acionada. Até as 3h30, segundo a PM, técnicos da empresa de energia ainda trabalhavam no local. O caso foi registrado no 72º Distrito Policial, da Vila Penteado.