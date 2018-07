Ônibus atropela cinco no Terminal Rodoviário do Tietê Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas em um acidente ocorrido por volta das às 23h deste domingo, 16, no Terminal Rodoviário do Tietê, zona norte de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, um ônibus invadiu uma plataforma de embarque. Até a madrugada, não havia sido divulgado o estado de saúde dos feridos nem a identidade da vítima fatal. Os feridos foram levados para os prontos-socorros da Santa Casa e do Hospital do Mandaqui. Segundo testemunhas, o ônibus pertencia à viação Itapemirim.