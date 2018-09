Ônibus atropela e mata mãe e filha em Salvador

SÃO PAULO - Jéssica Pepe Santos, de 22 anos, e a filha Jasmin Pepe Santos, de 1 ano e 6 meses, morreram quando seguiam, a pé, para a festa de aniversário da mãe de Jéssica, no bairro periférico de Cajazeiras IV. Mãe e filha foram atropeladas por um ônibus. Segundo testemunhas, Jasmin se soltou da mãe e correu para a rua. Jéssica tentou alcançá-la, mas as duas foram atropeladas pelo ônibus, que seguia para a garagem da empresa. As duas morreram no local.

Há a suspeita que o motorista do ônibus, que não teve a identidade revelada, estava em velocidade acima da permitida. O tacógrafo do veículo foi retirado para perícia. Segundo informações da 13ª Delegacia, à frente do caso, o resultado das investigações deve ser conhecido em até 30 dias.