Ônibus atropela quatro e mata um no centro de SP Quatro pessoas foram atropeladas nesta manhã por um ônibus desgovernado na região central de São Paulo. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O acidente aconteceu por volta das 10 horas no Parque Dom Pedro, próximo à Rua 25 de Março. O ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) subiu no canteiro e atingiu quatro pessoas que estavam no ponto próximo ao terminal de ônibus.