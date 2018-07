O ônibus levava 23 funcionários de uma empresa de mineração no bairro Piraporinha e, de acordo com o motorista, ficou sem freio numa descida. Desgovernado, o veículo acabou batendo num barranco. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) socorreram as vítimas. O ônibus foi recolhido pela Polícia Civil para perícia no sistema de freio.