Ônibus bate em caminhão na Anhanguera e fere 8

A colisão foi na altura do quilômetro 58, em Jundiaí (SP), e gerou 1 km de congestionamento segundo a concessionária. O ônibus, que partiu de Paranapaíba (MS) com destino a São Paulo, colidiu na traseira do caminhão, que carregava tijolos. A carga ficou espalhada pela pista, mas foi removida por volta das 7h00 e o trânsito foi normalizado. Os 31 passageiros do ônibus tiveram ferimentos leves e sete pessoas foram levadas para o Hospital São Vicente. Eles passam bem e já foram liberados.

Já o motorista, Jaci Alves Nascimento, de anos 50, teve ferimentos moderados segundo a concessionária e foi encaminhado ao hospital São Vicente. Nascimento está estável e permanecerá internado, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital. O caminhoneiro não se feriu.