Ônibus bate em passarela e deixa 9 feridos no Rio Um ônibus colidiu com a estrutura de uma passarela na Avenida Brasil, na zona oeste do Rio de Janeiro. O acidente deixou nove vítimas, entre elas o motorista do ônibus. Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, por volta das 5h30 da manhã deste domingo, o veículo, que trafegava no sentido zona oeste, atingiu a passarela 7 da Avenida Brasil, em Bonsucesso.