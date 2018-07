Um acidente às 8 horas de ontem, em Cidade Patriarca, zona leste de São Paulo, deixou 8 passageiros de um ônibus feridos após o veículo bater em um poste da Rua Colatina, próximo do cruzamento com a Rua Palmeira das Missões. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros prestaram socorro. Os feridos foram encaminhados a hospitais da Vila Nhocuné e de Ermelino Matarazzo.