Ônibus bate, sobe calçada, invade prédio e fere 3 no Rio Três pessoas ficaram levemente feridas após uma colisão envolvendo um ônibus da Viação Estrela Azul e um carro na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (17). Após a batida, o coletivo subiu a calçada, derrubou um relógio, arrastou uma banca de jornais e invadiu a portaria de um edifício. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas - uma passageira e dois homens que estavam na banca de jornal - foram atendidas no local.