Ônibus cai de ponte e deixa 7 mortos e 28 feridos na BA

Um ônibus da empresa Rota com 35 passageiros caiu de uma ponte no rio Jequitinhonha, na cidade de Itapebi no Sul da Bahia, na altura do km 663 da BR-101 na noite de sexta-feira (7). Sete pessoas morreram e 28 ficaram feridas, de acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal local.

A provável causa do acidente é a tentativa de ultrapassagem por uma Kombi. O motorista do ônibus, que seguia de Ilhéus para Porto Seguro, teria tentado desviar do veículo e acabou caindo no rio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal da Bahia, há suspeita de que o condutor da Kombi estava alcoolizado durante o acidente. No entanto, ainda não saiu o resultado do exame que comprove a embriaguez. Ele foi detido no momento e está na delegacia de Itapebi. Já o motorista do ônibus foi uma das vítimas fatais, fato que tem dificultado a investigação do acidente.

Os feridos foram encaminhados para os hospitais municipais de Porto Seguro, Itapebi e Eunapólis, mas, segundo a Polícia, pode ter mais alguém em outra unidade. A retirada das vítimas ontem foi dificultada porque há uma usina próxima ao local e no momento do acidente as comportas estavam abertas e havia muita correnteza no rio. A polícia solicitou o fechamento para que a remoção pudesse ser feita com mais tranquilidade. Os trabalhos foram encerrados na noite de ontem e retomados nesta manhã, quando o ônibus foi removido.

A Polícia Rodoviária Federal da Bahia está trabalhando com base na lista de passageiros do ônibus e, conforme o documento, não há desaparecidos. Entretanto, não estão descartadas possíveis mudanças nos números de vítimas e feridos uma vez que alguém poderia estar no ônibus mesmo que seu nome não constasse na lista de passageiros. O acidente ocorreu entre 20 horas e 20h30. A entrada na Polícia Federal foi feita por volta das 20h50.