Ônibus cai em barranco e deixa pelo menos 8 feridos São Paulo, 15 - Um ônibus caiu em um barranco após bater de frente com outro na Estrada do M''Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, no fim da tarde deste domingo, 15. O acidente ocorreu na altura do número 6.800 da via, região do Jardim Ângela. Acionado às 17h26, o Corpo de Bombeiros enviou oito equipes para o local. A corporação socorreu oito vítimas com ferimentos leves. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 14 pessoas ficaram feridas. A estrada está completamente interditada no trecho onde houve o acidente, provocando lentidão na via.