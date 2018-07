Ônibus cai em ribanceira e deixa 2 mortos em MG Um ônibus saiu da BR-116, na região da cidade mineira de Além Paraíba, na Zona da Mata, despencou de uma ribanceira de cerca de 80 metros e caiu num córrego, no fim da noite de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas morreram e 16 se machucaram leve e gravemente. Os feridos foram levados à Casa de Caridade Leopoldinense. Pelo menos outras 14 pessoas estariam desaparecidas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência, mas, até esta manhã, não tinha informações sobre o caso. De acordo com a PRF, o ônibus saiu de Iúna, no Espírito Santo, com destino à capital paulista. O trecho onde ocorreu o acidente, no km 790, está liberado para o tráfego.